Así fue la espectacular noche de Juanpa Zurita y Macarena Achaga en los Oscar 2024

Sin duda alguna, la presencia de mexicanos en los Oscar cada vez se va haciendo más común. Y en la edición de este año no pudo ser la excepción, pues además de que el fotógrafo Rodrigo Prieto puso el nombre de México en alto con su nominación a Mejor Cinematografía por su trabajo en Killers of the Flower Moon, Juanpa Zurita hizo lo propio al asistir como invitado a la ceremonia del brazo de la actriz Macarena Achaga, su novia. Algo de lo que el influencer dio cuenta en sus redes sociales, donde compartió algunos vistazos de lo que vivió aquella noche en la que sus sueños se hicieron realidad.

©@juanpazurita



El mexicano y la argentina hicieron su sueño realidad en los Oscar 2024

©@juanpazurita



Juanpa pudo convivir con grandes estrella como Willem Dafoe y Mark Ruffalo

La aventura de Juanpa y Macarena empezó desde el pasado viernes, cuando con las emociones a flor de piel arribaron a Los Ángeles, California, para meterse de lleno en todo el mood de los Oscar y comenzar y prepararse para su debut en la alfombra roja más importante del cine. Para ello organizaron algunas actividades, como su visita al Paseo de la Fama, donde posaron en las estrellas de sus artistas favoritos, además de comer algunos de los platillos de comida rápida de esta ciudad.

El día de la ceremonia, desde muy temprano comenzaron con los preparativos, pues tenían que estar a tiempo para poder ingresar a la alfombra roja y posteriormente a la gala. Ahí, pudimos ver al joven intérprete caminar de la mano de su amada, quien lució un espectacular vestido rojo con el que se veía hermosa, mientras que él optó por un look muy clásico de esmoquin oscuro, el cual combinó con joyería de Tiffany & Co.

Se codean con las grandes estrellas

Durante la gala, Juanpa y Macarena utilizaron sus redes para documentar de primera mano los instantes más importantes de la cermonia, como el momento en el que Robert Downey Jr. se llevó a casa su primer Oscar, o cuando Emma Stone dio su discurso de aceptación, al ser reconocida como Mejor Actriz, instante que sin duda vivieron con total emoción, pues como bien mencionó el youtuber en un inicio, le parecía irreal el estar siendo testigo de esta ceremonia de primera mano.

Pero la aventura de Juanpa y Maca no quedó ahí, pues una vez finalizada la entrega, la pareja disfrutó de la fiesta postOscar en donde tuvieron la oportunidad de convivir con algunas de las estrellas ganadoras y nominadas como lo fueron Mark Ruffalo, Willem Dafoe, America Ferrera y Eva Longoria, con quienes incluso pudieron tomarse algunas fotos y compartir breves charlas. Sin embargo, el sueño terminó demasiado pronto para ambos, pues según compartió Juanpa, este lunes arribó a la Ciudad de México tan pronto inició el día, eso sí, con el corazón lleno de emocines.

©GettyImages



Juanpa y Macarena vivieron una noche épica en los Oscar

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez 'nunca planeó' volver con Ben Affleck Loading the player...