Juanpa Zurita logra un gran sueño y compra su primera casa

Desde que decidió apostarle a la realización de vídeos cuando tan solo tenía 17 años, la vida de Juanpa Zurita ha despegado con fuerza en el mundo del entretenimiento como uno de los rostros jóvenes más conocidos del Internet. A lo largo de 10 años ha compartido con sus seguidores sus interminables viajes y aventuras por diferentes lugares del globo en los cuáles se le puede ver en muchas circunstancias divertidas que tienen gran aceptación entre sus millones de seguidores.

Y ha sido gracias a su creatividad que Juan Pablo Martínez Zurita (su nombre de pila) ha visto reflejado los frutos de su arduo trabajo con un nuevo y ansiado logro: la compra de su primera casa. Así lo ha compartido el Influencer por medio de un sentido mensaje en sus redes sociales en el que se le aprecia firmando los documentos de su primera propiedad.

“Mi primera casa. Tiendo a correr por la vida persiguiendo un objetivo tras otro, a veces lográndolos, a veces no. Y sin importar el resultado, siempre estoy enfocado en el “¿qué sigue?”, soliendo cometer el error de no disfrutar de cuando SI se logran. Casi como si solo fueran “pasos” hacia una cumbre que en realidad nunca deja de crecer porque cuando estas por llegar, te das cuenta que siempre habrá un punto mas alto. Eso tiene su parte sana y buena: las ganas de crecer, mejorar y aprender para llegar más arriba”, empieza Zurita a manera de reflexión.

Feliz ante el cierre de la casa que se convertirá desde ahora en su hogar, comentó: “Así que hoy quiero frenar, escribir esta reflexión y asimilar que estoy comprando mi primer casa… mi primer CASA! No me lo pin**** creo. Esto representa el fruto del trabajo que he sembrado durante 10 años, de no echarme para atrás, de seguir intentando sin ninguna certeza de que esas metas se fueran a lograr -o no-. Y se siente bien frenar, se siente bien vivir el momento y sobre todo escribir esto. Dejar salir lo que uno siente en vez de avanzar como robot hacia los objetivos”.

Y luego, prosiguió con un breve recuento de lo que ha sido su tránsito a la fama y el estrellato que se resume en 10 intrépidos años en este negocio que es el convertirse en una figura pública. “Yo creo que si Juanpa de 17 años - que le apostó a “hacer videos” - viera que a sus 27 esta dando este paso, no se lo creería. Es chistoso porque, ahora incluso mientras sucede, no me lo creo -pero es real- se logró!! me enorgullece estar construyendo mi patrimonio”, escribió.

Del mismo modo, le agradeció a su actual pareja, la actriz argentina Macarena Achaga, a quien conoció durante el rodaje de la serie de Netflix en honor a la vida del cantante Luis Miguel, donde ambos trabajaron juntos. “PD: Gracias por estar en todos los momentos importantes @macabeso”.

