Juanpa Zurita pone fin a un problema de salud que lo aquejaba desde hace años

Juanpa Zurita compartió con sus seguidores que al fin, después de cuatro años, había tomado la decisión de entrar al quirófano para ponerle punto final a un problema de salud. El influencer de 26 años contó que desde hace tiempo venía lidiando con la sinusitis y que era un problema que lo atacaba varias veces al año, por lo que no podía respirar adecuadamente, además de tomar muchos medicamentos, que con el tiempo afectarían su organismo.

©@juanpazurita



Juanpa Zurita fue operado de la nariz para corregir la desviación de su tabique

Cansado de la situación, Juanpa se sometió a una cirugía y a través de sus redes sociales compartió con sus más de 39 millones de seguidores los detalles de su operación, la cual fue todo un éxito.

“Por fin arreglamos el mendigo tabique 👃Vaya tremenda odisea que he tenido con mi aparato respiratorio. Llevo aprox 4 años donde cada 3 a 4 meses siempre me da sinusitis”, se lee al inicio de su texto. “Para la quinceava vez, la doctora me dijo que esto sólo se iba a poner peor con el tiempo y que tampoco es bueno estar tomando tanto medicamento porque le hace daño al hígado. Así que operar era la mejor opción”.

©@juanpazurita



Juanpa Zurita ha recibido los cuidados de su mamá

Zurita reveló que debido a un fuerte golpe que sufrió hace tiempo, fue que su tabique se fue desviando, ocasionándole severos problemas para respirar. “Sorprendentemente aunque ya me había operado (aprox hace 6 años), en una de mis chocoaventuras me pegue en la nariz antes de que se cumpliera un año de esa cirugía. Al parecer eso fue suficiente para que mi tabiqué se fuera chueco y con el tiempo, como la torre de pisa, se fue poniendo peor”.

Zurita confesó lo contento que se sentía por volver a respirar sin complicaciones y agradeció a la doctora que lo intervino. “Me emociona poder respirar al 100%, me emociona dejar de estar limitado por mi nariz y más que nada, agradecido de que pueda intervenir y cuidar mi salud. Gracias Doctora Medrano, eres una bala”.

Para Juanpa, vienen unas semanas de recuperación, en las que tendrá que guardar mucho reposo. “Ahora toca reposar, gozar de unos taquitos de @taquerialamilagrosa , escuchar el el podcast No Hagas Lo Fácil y ver las series que nunca vi. Así que recomienden! Btw la anestesia estaba buena 🤪”.

¿Qué es la sinusitis?

De acuerdo con el sitio web de la Mayo Clinic, la sinusitis crónica se produce cuando los espacios dentro de la nariz y la cabeza (senos paranasales) están hinchados e inflamados durante tres meses o más, a pesar del tratamiento.