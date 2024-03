Vanessa Hudgens asiste a los Oscar con un sofisticado manicure ombré

Vanessa Hudgens se aseguró de anunciar su embarazo a lo grande al llegar al Dolby Theatre en Los Ángeles California con un entallado vestido negro que dejaba ver su baby bump. La actriz, quien se casó con Cole Tucker en diciembre del año pasado, está esperando su primer hijo.

La actriz de “High School Musical” deslumbró en dos looks negros para la noche más importante en la industria del cine. Primero, llegó a la96ª edición de los Oscar en un vestido negro de manga larga y cuello alto de Vera Wang Alta Costura, el cual accesorizó con joyería Chopard, maquillaje natural y una media cola alta con el cabello ondulado y un mechón al frente. El look fue orquestado por su stylist Jason Bolden. Con este atuendo, Vanessa Hudgens fungió como co-host en el pre-show de los Oscar, en el que compartió su emoción comentando, “claramente tengo mucho de que estar emocionada”. Y después del evento, compartió un carrusel con su outfit en su cuenta de Instagram, el cual tituló, “Oscars 2024! One for the books”. Post en el que celebridades como Rita Ora y Sofia Richie se aseguraron de felicitar a la mom to be.

Más tarde, para la emblemática fiesta de Vanity Fair posterior a la premiación, Vanessa llegó en un look bohemio y romántico negro see through con hombros al descubierto que dejó a la vista un set negro de lencería y su baby bump. La actriz lució radiante con grandes aretes dorados, unas sandalias negras y su cabello totalmente rizado y con mucho volumen.

El manicure ombré de Vanessa Hudgens para la noche de los Oscars

Sin embargo, lo que más llamó nuestra atención fue su sofisticada elección de manicura. Hudgens dejó su diseño en manos de su nail artist de cabecera, Zola Ganzorigt, quien también es manicurista de Kendall y Kylie Jenner, Sydney Sweeney, Hailey Bieber y muchas celebridades más. El diseño constó de un clásico ombré con base nude y puntas blancas difuminadas. Sin embargo, el toque chic y moderno se lo dio el efecto “glaseado” que combinó a la perfección con ambos looks monocromáticos. Vanessa llevó las uñas extra largas, como de costumbre, en una forma almendrada.

Vanessa Hudgens emocionada al toparse con Dwayne Johnson en la alfombra de los Oscars

La actriz y cantante se aseguró de compartir toda su experiencia en la alfombra roja de los Oscars en sus historias de Instagram, donde compartió una divertida selfie al toparse con Dwayne Johnson, “La Roca”, donde lucia muy emocionada. Al finalizar la noche, Vanessa compartió también un muy merecido baño de espuma en su tina tras una larga y emocionante velada.

Vídeo Relacionado: Los beneficios del "slow fit" o entrenamiento pausado Loading the player...