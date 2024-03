Enzo Vogrincic destaca con su estilo en su primera ceremonia del Oscar

No cabe duda que la exitosa película “La Sociedad de la Nieve” le ha cambiado la vida al grupo de actores que participaron en ella para contar la ya conocida historia latinoamericana del accidente que tuvo el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972.

Uno de estos protagonistas, es el joven Uruguayo Enzo Vogrincic, quien a sus 30 años se ha vuelto un ícono gracias a su interpretación de Numa Turcatti, protagonista y narrador del largometraje nominado en la categoría a Mejor Película Extranjera en la edición número 96 de los premios Oscar.

Es por tal motivo que el it boy de Latinoamérica ha llegado esta noche a la prestigiosa celebración y lo ha hecho demostrando su estilo clásico, pero juvenil, mismo que hemos disfrutado en las distintas ceremonias de premiación que han acontecido este año desde su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia, el año pasado.

Los looks de Enzo Vogrincic en el marco de la ceremonia 96 de los Oscar

Blanco y negro fue la combinación elegida por Enzo para esta importante ocasión en su carrera. Con un esmoquin firmado por Loewe, el actor caminó por la alfombra roja dispuesta en el Dolby Theatre y demostró que la elegancia no siempre tiene que llevar corbatín.

El conjunto hecho a medida por la firma española consta de un pantalón en corte recto y más largo de lo habitual, con un saco cruzado que el actor y su stylist Marc Forné decidieron que llevara desabotonado para poder mostrar la fajilla tradicional de este tipo de trajes. Para su blanca camisa, el actor la llevó con el cuello levantado, que hizo la diferencia entre un atuendo tradicional y algo memorable que, debemos decir, nos recordó a personajes icónicos de películas de vampiros.

Pero este no ha sido el único outfit que Vogrincic ha presumido por las calles de Los Ángeles, ya que asistió al Latino Excellence pre-Oscar brunch, donde compartió con la también nominada America Ferrera. Para este evento, el popular uruguayo fue fiel a su estilo y asistió con un total look azul marino con pantalón y una polo shirt de punto, que poco a poco se ha convertido en su signature look.

