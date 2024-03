Bad Bunny se suma a la lista de presentadores de los Oscar 2024

Los detalles de la próxima edición de los Premios de la Academia empiezan a salir a la luz. Uno de ellos es la presentación de Bad Bunny, quien fue confirmado, entre otras celebridades, como uno de los presentadores del próximo 10 de marzo.

Benito Antonio Martínez Ocasio, su nombre real, subirá al escenario para anunciar a uno de los grandes ganadores de la noche. Así como él, personalidades como Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Jessica Lange, Al Pacino, Zendaya, Michelle Pfeiffer, Chris Hemsworth, Jennifer Lawrence, Rita Moreno y Dwayne Johnson; entre otros; también tendrán el honor de abrir el sobre con el nombre del ganador de la estatuilla dorada.

La relación entre el cantante y el mundo del cine va más allá de la conexión que su música tendría en algún largometraje, pues él mismo ha sido parte de algunas de las historias de la pantalla grande en Hollywood. Tal es el caso de su participación en la cinta Cassandro, en la que se unió a Gael García para contar la historia de un famoso luchador de la década de los 90s. Además, tuvo un papel en Bullet Train, en donde libró una batalla de vida o muerte con el personaje de Brad Pitt.

Este año, la ceremonia que se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, estará a cargo de Jimmy Kimmel, quien promete una noche llena de risas entre bromas par el público y gags inspirados en sus amigos y colegas del séptimo arte.

Además de los presentadores, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas también ha dejado ver qué artistas tendrán presentaciones en vivo durante la ceremonia. Becky G fue confirmada esta semana para cantar The Fire Inside, de la cinta de Eva Longoria, Flamin’ Hot; una buena nueva que la cantante compartió con sus seguidores como una grata sorpresa.

Así como ella, podremos ver show en vivo de Jon Bastiste, Billie Eilish, Finneas O’Connell, Scott George and the Osage Singers, Mark Ronson y Ryan Gosling. Todos ellos interpretando canciones de las cintas nominadas y que marcaron el 2023 con sus historias y ritmo.

Vídeo Relacionado: Eva Longoria se une al elenco de 'Only Murders in the Building'