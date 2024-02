Bad Bunny se reencuentra con su ex, Gabriela Berlingeri, en medio de rumores con Kendall Jenner

La situación romántica de Bad Bunny no siempre es de lo más clara. Desde finales de año, el cantante parece haberse separado de Kendall Jenner, con quien estuvo de relación por varios meses. La pareja no pasó junta el fin de año, detalle que confirmó uno de sus allegados, aunque también se rumora que se mantienen en contacto en una relación intermitente que sigue dando de qué hablar. Y justo en medio de esos altibajos, el intérprete se encontró con su exnovia y gran amiga, Gabriela Berlingeri.

Benito y Gabriela fueron vistos juntos en Los Ángeles, cuando iban camino a San Vicente Bungalows en West Hollywood. Ambos iban vestidos de negro, con chaquetas de piel. Él portó gafas de sol mientras recorrían las calles junto a un par de acompañantes más.

A algunos les llamó la atención que Gabriela, en esta salida en especial, Gabriela luce muy parecida a Kendall, en especial por el look de cabello recogido con línea en el centro, maquillaje discreto y aretes dorados, tal como hemos visto a la hermana de Kim Kardashian.

Para el intérprete, la amistad con Gabriela es de lo más especial, tanto que la hemos visto en sus videos musicales, como Tití Me Preguntó o Un Verano sin Tí. Incluso la menciona en su tema ACHO PR, en donde hace eco del cariño que tiene para ella y otras dos personas muy importantes en su vida: “Gracia‘ a Dios cumplí to’ lo que soñé en la escuela. Gracia‘ Dios por poner en mi camino a Jan, a Noah y a Gabriela, ey. Por eso ya yo no pido mucho cuando me acuesto”.

Si bien su historia viene desde hace más tiempo, fue en 2017 que se dejaron ver juntos, haciendo pública su relación. En más de una vez, parecía que Bad Bunny le habría propuesto matrimonio, e incluso desataron rumores de boda por uno de los videos en los que ella participó y en el que ambos parecían darse el “sí, acepto”.

Bad Bunny y Kendall Jenner en el Super Bowl

La tarde de este domingo, el Allegiant Stadium de Nevada se vio lleno de celebridades que presenciaban en vivo el Super Bowl LVIII entre Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Celebridades como Taylor Swift, Justin y Hailey Bieber, Blake Lively, Olivia Culpo, Clarissa Molina y Post Malone estuvieron en las gradas, y entre ellos también se encontraban Bad Bunny y Kendall Jenner.

Bad Bunny with Lizzo, Central Cee, Victoria Monet, Tim Cook & Henry Cavill at the #SuperBowl. pic.twitter.com/eAGZyjcRzB — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 12, 2024

Sin embargo, no estuvieron juntos y no parece que hubieran encontrado durante las más de tres horas que duró el encuentro. Mientras Kendall estuvo junto a sus amigos Justin y Haliey Bieber; Bad Bunny disfrtutó del juego cerca de Lizzo, Central Cee, Victoria Monet, Tim Cook y Henry Cavill.

