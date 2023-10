Maite Perroni habla del supuesto desaire que le hizo Bad Bunny

El pasado 5 de octubre se llevó a cabo uno de los eventos más esperados de la industria musical: los Premios Billboard de la Música Latina 2023. Bad Bunny fue uno de los grandes ganadores de la noche, pues se fue a casa con siete premios de los 15 a los que estaba nominado. Semanas después de aquella ceremonia, sigue dando de qué hablar la forma en la que actuó el puertorriqueño, y es que se viralizó un momento en el parece no corresponder un gesto amistoso de Maite Perroni, quien fue la encargada de darle uno de sus premios. Cuestionada al respecto, la cantante mexicana ha compartido su opinión sobre lo sucedido.

El redes sociales ha corrido como pólvora un video que muestra el momento en el que Bad Bunny subió al escenario del Watsco Center, en Coral Gables, Florida, a recibir el premio a Canción del Año, Ventas por Tití Me Preguntó. Los encargados de anunciar su nombre como ganador en dicha categoría fueron Maite, Christian Chávez y Christopher Uckermann, integrantes de RBD.

En cuanto subió a recoger su premio, el llamado ‘Conejo Malo’ se apresuró a estrechar la mano de los cantantes mexicanos, pero al parecer no se dio cuenta que Maite se aproximó hacia él para darle un beso en la mejilla, un gesto común en México cuando se saluda a alguien. El boricua se limitó a saludarla de mano y siguió adelante para recoger la estatuilla.

Maite desestima lo ocurrido

Muchos fans de Maite y RBD no perdonaron lo sucedido, pues señalaron que Bad Bunny fue grosero al no corresponder a la cantante. Sin embargo, ella misma ha desestimado lo ocurrido, comentando que no cree que el intérprete de Me Porto Bonito haya tenido la intención de ofenderla a ella o a algunos de sus compañeros.

“Yo no lo sentí así, la verdad cuando empecé al día siguiente a ver todo, incluso todavía viajé en la mañana, llegamos a otra ciudad, aterrizamos, llegué al hotel, me preparé para irme al show y empecé a ver eso y dije: ‘No, realmente yo no lo viví de esa maneram para nada’”, dijo a la prensa en México al ser cuestionada al respecto a su regreso de Los Ángeles.

“Es un momento que se da en segundos, pero yo no me quedé ni siquiera con esa sensación, no lo sentí así, ya cuando vi el video dije: ‘Claro, si le hacen cámara lenta y close ups se hace terrible todo’, pero no, para nada, no lo percibí de esa forma, es un artista que admiramos muchísimo y que también ha demostrado su apoyo y su cariño. También ha sido parte de esta generación Rebelde, entonces no hay por qué hacer algo más grande de lo que es”, puntualizó.

Vídeo Relacionado: Gael García Bernal será homenajeado en celebración del Día de Muertos Loading the player...