Kendall Jenner y Bad Bunny se muestran como fans de Luis Miguel en su concierto en Nueva York

Luis Miguel continúa con su exitosa gira mundial, luego de varios años alejado de los escenarios. El pasado fin de semana se presentó en Nueva York, en el Madison Square Garden, donde tuvo un lleno total. Entre los miles de asistentes al show se encontraban Kendall Jenner y Bad Bunny, quienes demostraron ser todos unos fanáticos de ‘El Sol’. La pareja fue captada de camino a su hotel tras acudir a uno de los shows de ‘El Sol’ en el recinto. La modelo y el músico se dejaron ver a toda prisa tratando de esconderse de los paparazzi.

©GettyImages



Bad Bunny y Kendall Jenner son captados en Nueva York tras concierto de Luis Miguel en el Madison Square Garden

A través de sus stories, el llamado ‘Conejo Malo’ compartió un par de videos en los que aparece grabando el concierto de Luis Miguel. Puede que Kendall no entienda mucho español, pero seguramente Bad Bunny le habló de la gran fama del cantante y de lo grande que es su carrera. Entre las más de 20 mil personas que se dieron cita en el lugar, la pareja escuchó algunos de los clásicos como La Incondicional, La Bikina, Culpable o no, Amor, amor, amor y Hasta que me olvides.

©@badbunnypr



Bad Bunny compartió esta story desde el show de Luis Miguel

Además de Bad Bunny y Kendall Jenner, al show de Luis Miguel se dieron cita grandes celebridades como Carolina Herrera. De acuerdo con nuestra edición hermana ¡HOLA! España, la diseñadora pasó al camerino a saludar al intérprete de La Media Vuelta junto al reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, que estuvo disfrutando de la velada junto a su pareja, la modelo Kendall Jenner; y el empresario José Fanjul.

A pesar de que han sido discretos con su relación, de vez en cuando dan uno que otro vistazo a la forma en la que llevan su romance. En unas stories compartidas por el cantante en septiembre pasado, este dio a conocer el apodo cariñoso con el que se refiere a Kendall. Bad Bunny llama a la modelo ‘Mami’, así que no dudamos que, durante el show de Luis Miguel, le haya dedicado una que otra canción de amor.