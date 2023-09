Bad Bunny se sincera sobre su relación con Kendall Jenner: ‘Antes no podía hablar con ella’

Bad Bunny habló sobre su vida personal y profesional durante una entrevista reciente con Vanity Fair. El cantante puertorriqueño reveló que se acerca un nuevo álbum y los fanáticos podrán escuchar un nuevo sonido de él, pues explicó que ahora está “muy inspirado en la música de los años 70”.

“No estoy seguro de si esto va a dar forma a mi música, en general o solo una canción”, dijo a la publicación. El nuevo álbum podría lanzarse en otoño próximo; sin embargo, el cantante no dio muchos detalles sobre sus planes. “Estoy jugando y divirtiéndome, dejándome llevar”, dijo, y agregó que “siempre voy a buscar una manera de hacer algo nuevo”, agregó”.

Sobre su relación con Kendall Jenner, el cantante dijo que no está interesado en casarse y tener hijos por el momento, pero no descarta la posibilidad de sentar cabeza en el futuro. También habló de las críticas de los fans cuando llegó a su vida amorosa: “No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan”, dijo al medio.

“En realidad no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclararle nada a nadie”, explicó Bad Bunny. “No tengo que aceptar nada ni todo porque quería ser artista. Al final del día me escuchas porque quieres. No te obligo a hacerlo”.

El músico admitió que prefería comunicarse en español pero habla inglés con “personas específicas”, incluida su novia Kendall. “Me siento más cómodo en mi propio idioma. Pienso en español, siento en español, como en español, canto en español”. Sin embargo, “con algunas personas hablo inglés, con algunas personas específicas”, y agrega: “Con una de ellas, antes no podía hablar con ella”.

Más adelante en la entrevista, dijo que no se ve viviendo en Los Ángeles y ha estado buscando un lugar para vivir en Puerto Rico: “Llevo mucho tiempo buscando el lugar perfecto en Puerto Rico para crear la casa de mis sueños”. Y concluyó: “Espero vivir aquí para siempre”.