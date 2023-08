¿Quién dijo ruptura? Las fotos de Kendall Jenner y Bad Bunny que desmienten los rumores

Hace unos días empezaron a circular rumores que apuntaban a una posible separación entre Kendall Jenner y Bad Bunny. Y es que algunos internautas señalaron algunas posibles pistas de que las cosas no marchaban bien entre la modelo y el cantante, por lo que se temió que la joven pareja se pudiera sumar a la nutrida lista de ruptura de este verano. Sin embargo, tal parece que estas preocupaciones estaban infundadas, pues la estadounidense y el boricua han reaparecido juntos en una salida nocturna, apagando así todas las especulaciones.

©GrosbyGroup



Kendall y Benito acudieron juntos al show de Dave Chappelle.

Bad Bunny y Kendall fueron captados por los paparazzi el pasado 2 de agosto a su salida del show de comedia de Dave Chappelle en el restaurante Delilah, en West Hollywood. El cantante y la modelo salieron juntos del establecimiento, y mientras él lucía una expresión un poco seria, la hija de Kris Jenner esbozaba una discreta sonrisa.

Jenner lució su estilizada figura en un look completamente negro conformado por unos pantalones ajustados tipo cuero y un top transparente sin mangas. Por su parte, el intérprete de Me Porto Bonito usó también unos pantalones negros, camiseta a juego y chaqueta marrón, también de cuero. De manera intencional o no, la pareja lució atuendos coordinados, reafirmando así su complicidad.

©GrosbyGroup



La pareja abordó una camioneta y se retiró del lugar.

Tras su salida del local y rodeados de su equipo de seguridad, se dirigieron a una camioneta que ya los esperaba, y Bad Bunny, como todo un caballero, espero a que su guapa novia subiera al vehículo antes de hacerlo él. Las imágenes no dejaron dudas de la cercanía y confianza que prevalece entre ambos, por lo que aquellos rumores de ruptura han perdido totalmente su fuerza.

©GrosbyGroup



Kendall y Benito se mostraron muy cercanos.

¿De dónde salieron los rumores de separación?

En las últimas semanas, los seguidores de Kendall y Benito (nombre real del cantante) notaron que estos famosos estaban pasándola muy bien, pero por separado. A esto se sumó el hecho de que la modelo de 27 años fue vista de fiesta en un club bailando con el futbolista francés, Kylian Mbappé.

Por ese mismo momento, el puertorriqueño publicó en sus historias de Instagram una foto que denotaba que se encontraba en el mismo evento que Kendall, aunque no había rastro de ella. Las sospechas de crisis se alimentaron cuando el cantante escribió en la imagen “Where She Goes”, frase que es el título de unas de canciones recientes, la cual habla justamente de una posible ruptura, pues él pregunta a su chica si ya se olvidó de él.