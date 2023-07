Las pistas que desatan rumores de que Bad Bunny y Kendal Jenner ya no son pareja

El verano de 2023 nos ha dejado con muchas rupturas entre celebridades que parecían tener la relación ideal. Mientras Rosalía y Rauw Alejandro confirmaban su separación entre las lágrimas de sus fans, empezaron a correr fuertes rumores de otra ruptura que podría acaparar los titulares en los próximos días. Se trata de Bad Bunny y Kendall Jenner, quienes, según observan sus fans, hay pistas en sus publicaciones que señalan que podrían haber tomado rumbos distintos.

En las últimas horas, Kendall y Benito se la han pasado muy bien, pero no juntos. Las fotos que la hermana Jenner publicó la muestran de vacaciones, navegando sola y con flores que parecen más un detalle propio que el intento de cortejo.

Además, la modelo de 27 años fue vista de fiesta en un club bailando con el futbolista francés, Kylian Mbappé. Poco después, el puertorriqueño publicó una historia con una foto similar a la fiesta en la que estaba Kendall, y anotó: “Where She Goes”, una de sus canciones recientes que habla, precisamente de una posible ruptura y en la que le pregunta a su chica si ya se olvidó de él.

Los rumores aumentaron ya que el cantante también la pasó solo en días recientes, mientras la modelo continúa publicando fotos en solitario disfrutando de sus viajes y con algunos amigos.

El playlist de Bad Bunny

Bien dicen que las canciones nos ayudan a expresar todos aquellos sentimientos que no logramos poner en palabras por nosotros mismos. Y al ver la playlist que Bad Bunny piublicó recientemente, los rumores crecieron aún más por temas como Obstáculo, de Tainy & Myke Towers; PASIEMPRE, de Tainy, Arcangel & Jhayco; o Todavía, de Tainy, Wisin & Yandel. Temas que parecen estar diciendo más que su gusto musical.

Sin embargo, hay algunos de sus seguidores que aseguran que sólo viajaron a lugares distintos por motivos de sus agendas. Y es que hace dos semanas se les vio muy enamorados disfrutando de Puerto Rico, en donde Kendall parece haber hecho buenas migas con la familia de su novio.