Bad Bunny habla de la polémica por lanzar el celular de una fan: ‘No lo tiré para el agua’

En enero pasado, Bad Bunny se vio envuelto en la que quizás fue una de las polémicas más fuertes de su carrera, pues protagonizó un comentado incidente con una fan en República Dominicana. El cantante puertorriqueño fue bordado por un grupo de seguidores, en ellos una joven que se aproximó emocionada con su teléfono celular con el fin de inmortalizar el momento. El llamado ‘Conejo Malo’ reaccionó molesto y arrojó el móvil. El momento fue grabado y pronto se hizo viral, y como era de esperarse, le valió muchas críticas, aunque él salió a justificarse. El tiempo ha pasado, y el puertorriqueño ha hablado por primera vez sobre lo sucedido.

Bad Bunny fue duramente criticado por su reacción en República Dominicana

Bad Bunny habló con la revista Rolling Stone, y en la entrevista habló de aquel incidente ocurrido hace casi seis meses. El cantante recordó que se encontraba en tierras dominicanas tomando unas merecidas vacaciones luego de un año de mucho trabajo. Aquella noche, él salió a tomar un paseo y fue sorprendido por un grupo de entusiastas fanáticos.

“Me encanta ir a la República Dominicana, y yo saludaba, ‘¡Qué lo que!’, por aquí, por allá”, recordó en su charla con dicha publicación. Sin embargo, mientras saludaba a sus fans, sintió que una de las personas estaba invadiendo su espacio personal. “Esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo”, detalló.

Sin embargo, el intérprete de temas como Titi Me Preguntó admitió sentirse arrepentido por haber reaccionado quitándole el teléfono y arrojándolo. “¡Al otro día! Al otro día, al otro día (me arrepentí)”, dijo. No obstante, Bad Bunny quiso dejar en claro que las cosas no fueron realmente como se reportaron, pues aseguró que no arrojó el celular al agua.

“Mano, ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré para el agua. Lo tiré para un arbusto”, dijo. Y explicó que la mujer recogió el móvil después justo donde cayó. “Debería subir el video. Ella lo tiene”, dijo.

¿Cómo se justificó Bad Bunny en aquel momento?

La declaración que ha emitido ahora el cantante es evidentemente más tranquila de la explicación que salió a dar en enero luego de que se viralizara el video de su reacción en República Dominicana. El cantante expresó su malestar por lo que consideró una falta de respeto a su persona.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un ca** teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, expresó entonces en su cuenta de Twitter. Esta situación contribuyó incluso a que el intérprete se alejara por un tiempo de las redes sociales.

