Bad Bunny demanda a sujeto por publicar videos de sus shows; buscaría una cuantiosa suma

Cuando Bad Bunny no está de acuerdo con algo no teme expresarlo de manera enérgica y en su caso tomar cartas en el asunto. Ya lo ha hecho antes en casos relacionados a su trabajo, como cuando en redes sociales se difundió una canción viral en la que usaron su voz por medio de la inteligencia artificial. Ahora, el intérprete puertorriqueño ha decidido emprender acciones legales contra un hombre que ha grabado shows y los ha publicado en su canal de YouTube sin el debido permiso.

Bad Bunny ha demandado a un hombre por publicar videos de sus shows sin permiso.

El portal TMZ dio a conocer que el cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha presentado una demanda contra un hombre llamado Eric Guillermo Madronal Garrone, a quien señala de haber publicado actuaciones completas suyas en su canal de YouTube MADforliveMUSIC.

De acuerdo con dicho medio, Bad Bunny detalla que este hombre acudió a su concierto en Salt Lake City, Utah, el pasado 21 de febrero y grabó varios videos de su presentación (los cuales abarcarían 10 canciones en total), los cuales subió a su canal sin ningún tipo de autorización o consentimiento suyo. El llamado ‘Conejo Malo’, alegó que los derechos de su música en vivo le pertenecen, y que por lo tanto Madronal Garrone incurrió en una falta al publicar el contenido sin permiso para que la gente los viera de forma gratuita.

El cantante ha alegado que tales videos afectan sus intereses.

El intérprete de Me Porto Bonito señaló que dicho hombre está usando su nombre y su música para atraer seguidores a su canal de YouTube, y por tanto le está quitando visualizaciones a su propia cuenta, lo que afecta los ingresos por publicidad que genera en ese rubro.

En la demanda, los representantes de Bad Bunny señalaron que inicialmente se instó a que YouTube emitiera los avisos correspondientes y que se retiraran los videos con base en la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA). Y aunque se logró que se bajaran, fue temporal pues Madronal Garrone presentó una contrademanda para conseguir que se publicaran de nuevo, señalando que el propio cantante se beneficiaba de la difusión. Ante este panorama, el intérprete boricua decidió presentar su demanda.

Se ha reortado que el cantante buscaría una suma cuantiosa.

¿Qué busca el cantante?

“Los acusados se han opuesto a la eliminación de los videos no autorizados de YouTube, se han negado a no volver a publicar los videos no autorizados y han solicitado que YouTube restablezca los videos no autorizados”, señalaron los abogados de Bad Bunny, según recoge Billboard. “A menos que sean prohibidos por este tribunal, los acusados continuarán infringiendo los derechos de Ocasio”, agregó. De acuerdo con la DMCA, Bad Bunny debía demostrar que había emprendido acciones legales contra el uploader para evitar que YouTube reestableciera los videos en su canal, algo que finalmente ocurrió. Actualmente, no es posible ver nada del contenido de Madronal Garrone, pues su cuenta fue desactivada.

Según reportó TMZ, el cantante de DAKITI no solo busca una orden judicial que le prohíba a Garrone publicar los videos de sus conciertos, sino que también buscaría la suma de 150 mil dólares por cada uno de los videos publicados por dicho sujeto.

