Bad Bunny, decidido a seguir con su carrera en la pantalla: ‘Quiero ganar papeles de acuerdo a mis habilidades’

La música llevó a Bad Bunny a convertirse en todo un fenómeno a nivel internacional y ser considerado como uno de los latinos más relevantes en el mundo del entretenimiento en los últimos años. Sin embargo, para el cantante puertorriqueño no hay límites, y es por ello que hace unos años quiso probar suerte en la pantalla, llegando a trabajar incluso junto a grandes estrellas de Hollywood como Brad Pitt. Y tal parece que la actuación no es solo un capricho para el boricua, pues recientemente le confesó a su connacional Benicio del Toro que quiere seguir adelante con esa faceta en su carrera artística.

Brad Pitt y Bad Bunny en ‘Bullet Train’.

El intérprete de Me Porto Bonito charló con el galardonado actor en una entrevista para la revista Interview, en la que por supuesto se habló sobre la experiencia del cantante en la pantalla. “Te vi en Cassandro”, confesó Benicio a Bad Bunny, refiriéndose a la película de 2023 basada en la vida del famoso luchador mexicanoestadounidense de lucha libre. “¡Sigo tu trabajo! ¡Soy un fan!”, dijo el ganador del Oscar, ante la sorpresa del ‘Conejo Malo’.

“Esa fue una de mis primeras veces actuando. Estaba nervioso”, admitió el intérprete de 29 años, explicando que sus escenas se grabaron tres años antes del estreno de la película, por lo que esta experiencia actoral la vivió incluso antes de Bullet Train, cinta de 2022 en la que trabajó con Pitt. “Fue realmente bueno, hombre”, comentó Del Toro. “Gracias. Voy a necesitar que me compartas algunos consejos de actuación”, confesó el cantante.

Benicio le preguntó a Bad Bunny qué le ha aportado a nivel artístico la actuación que no ha encontrado en la música, y “¿en qué punto de tu carrera como actor te encuentras ahora?”. El intérprete, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, confesó que por el momento no tiene nada concreto, pero se dijo abierto a buscar nuevos proyectos.

Benicio aconsejó a Bad Bunny no desistir en sus planes de actuar.

“Por el momento, no tengo nada en proceso. He querido escribir a mi equipo para ver si hay más oportunidades”, contó. “Tengo mi gira próximamente, así que mi calendario está un poco ocupado, pero es algo que me gustaría seguir explorando”, dijo con respecto a la actuación.

Quiere ir poco a poco en su carrera como actor

Sin embargo, el cantante fue honesto respecto a su experiencia en la actuación, y señaló que quiere ir poco a poco y ganarse los proyectos con sus méritos. “No tengo prisa por lanzarme a un nuevo proyecto porque me gustaría desarrollar mis habilidades. No quiero apresurarme a asumir un papel importante cuando todavía siento que no estoy en ese nivel. Quiero ganar esos papeles de acuerdo con mis habilidades y abrirme camino en la industria paso a paso”, expresó.

“Cuando tengas tiempo entre la música, arriésgate y hazlo. Algún día podría llamar a tu puerta”, le comentó Benicio.

Bad Bunny dijo que le gustaría seguir explorando su faceta de actor.

