Bad Bunny hace historia al protagonizar la primera portada en español de la revista Time

La vida le sonríe a Bad Bunny, pues se encuentra en un momento en el que el plano profesional y el personal se encuentran perfectamente equilibrados. Por un lado, está pleno en lo que se refiere a cuestiones del corazón, pues aunque ha tratato de ser discreto, ha sido inevitable que se conociera su relación con Kendall Jenner. Y en lo que respecta a su carrera en la música, el éxito se ha vuelto una constante: Un verano sin ti ganó, entre otros premios, el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana. Ahora, el puertorriqueño ha cosechado un nuevo e histórico logro, pues ha protagonizado la primera portada completamente en español de la revista Time.

“No voy a hacer otra cosa para que a ti te guste”, ha expresado el cantante durante la entrevista que concedió a dicho medio estdounidense, declaración que ha sido recogida en la portada El Mundo de Bad Bunny, pues resume bien la filosofía con la que se ha guiado tanto en su vida como en su carrera.

El intérprete de Me Porto Bonito habló de sus primeros años, su familia, su gran amor por Puerto Rico y por supuesto, su música, la cual le ha valido fama mundial. También abordó su próxima participación en el festival Coachella 2023, en el que también ha hecho historia, se convirtió en el primer artista latino en encabezar el cartel. Esto podría poner nervioso hasta al cantante más experiementado, pero no al ‘Conejo Malo’. “Solo quiero ser yo mismo. Muchas leyendas han actuado en Coachella pero nadie como yo. Nunca ha habido un Benito actuando en Coachella. Y eso es lo bueno para mí“, dijo al respecto.

©GettyImages



Bad Bunny encabeza el cartel de Coachella 2023

En diciembre pasado, Billboard coronó a Bad Bunny como el artista del 2022, título que sirvió como confirmación de su éxito y popularidad. Sin embargo, amasar la fama no es algo que persiga, tal como él mismo lo reveló en su reciente entrevista.

“No me importa la fama. No me importa esa presión de la que hablábamos. No me importa eso. Soy una persona. Soy un ser humano y cometo errores”, aseguró. “Siempre he dicho que voy a vivir como quiera. Pero yo nunca me limito de hacer de una manera o actuar de una manera por lo que van a decir o pensar, no. Soy famoso y no dejó de ser humano”, dijo el cantante, quien ha defendido su faceta como Benito (Antonio Martínez Ocasio, su nombre real), más allá de su lado de artista.

©GettyImages



El boricua fue coronado como el artista del año en 2022

Sus primeros pasos en Hollywood

En la entrevista con Time, Bad Bunny también habló de su debut, por la puerta grande, en Hollywood, pues compartió créditos con el mismísimo Brad Pitt en la cinta Bullet Train. “Siempre me ha gustado actuar. Donde crecí, si algo te gusta es lo único que te gusta. Es complicado tomar clases de música, piano, canto y actuación. Requiere dinero y tiempo. Cuando creces donde las condiciones no son las de la ciudad como San Juan, tienes casi todo, teatros y esas cosas”, contó, recordando una vez más las dificultades con las creció en Puerto Rico.

“Siempre me gustó actuar, pero no más que la música. La música siempre primero. Entonces, cuando llegó la oportunidad de actuar, llegó gracias a mi fama y éxito en la música. Lo he probado y me gusta. La experiencia del Bullet Train fue súper cab**n”, confesó.

©GettyImages



Bad Bunny con el elenco de ‘Bullet Train’

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.