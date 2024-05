Adal Ramones se sincera y habla sobre los 24 años que le lleva a su esposa

Como parte de la promoción que está realizando en torno al próximo estreno de la puesta en escena Otra vez papá, Adal Ramones acudió al foro de Ventaneando, para conversar de Arturo, su personaje quien, en la historia, atraviesa por una situación muy parecida a la que él vivió cuando se enamoró de Karla de la Mora, luego de su divorcio con Gaby Valencia. En esta obra, el actor se enfrenta a una nueva paternidad, más de tres décadas después del nacimiento de su primogénita, una escena que él vivió en carne propia cuando se enteró que su hijo Cristóbal, de ahora cinco años, venía en camino.

La diferencia de edades

Para Adal ha sido muy divertido interpretar a un hombre que tiene una vida como la de él, en la que Cupido lo flechó con una mujer mucho más joven, en ese sentido, Pati Chapoy se mostró curiosa en conocer los años exactos que le lleva a su esposa: “24 años, ¿algún problema?”, comentó en tono divertido, para luego, hablar de cómo ha sido esta relación: “Yo no siento la diferencia de edad con Karla. Al principio, cuando anduve de novio, sí me brincaba, me encantó que Karla decía: ‘A la que le debería de importar sería a mí y a mí no me importa’”.

A pesar de que Adal Ramones es mayor que su esposa por más de dos décadas, el actor ha sabido mantenerse jovial, gracias al estilo de vida que ha llevado: “Cuando nos fuimos de luna de miel subimos unos templos en Tailandia, yo iba: ‘Vámonos, órale’ y una vez que estábamos en la playa me dijo: ‘Unas carreritas de aquí a la bandera roja que está allá’, creyó que me iba a ganar y yo le dije: ‘No creas que porque tengo 24 años más que tú no logro hacer todo esto’. Además, me cuidé siempre, nunca le entré a las drogas, no le entré al cigarro, no fumé”, contó.

En esta divertida plática, Adal confesó que, de hecho, tiene la misma edad que su suegra, dato que, cuando la conoció lo dejó impactado: “Casi tengo la misma edad de mi suegra. Cuando me la presentó Karla, de repente me dice: ‘Te presento a mi mamá’ y me dice: ‘Adal, yo a ti te conozco’ y pensé: ‘Con que no la haya besado’, afortunadamente no, no tuvimos nada qué ver mi suegra y yo, no la conocía”. El conductor aprovechó para enlistar las edades de sus hijos: “Cayetano va a cumplir un año en mayo, Cristóbal cumplió 5 en abril, Paola 23, Diego tiene 13”.

La broma a su primogénita

A próposito del estreno de Papá otra vez, el próximo 9 de mayo, en Torreón, el conductor le hizo una broma a su hija Paola que compartió con los más de 1.3 millones de seguidores donde le decía a la joven que estaba esperando un quinto hijo. Durante la broma, Paola reaccionó juntos como su papá esperaba: “Siento que no está chido, porque el hijo no disfruta tanto contigo. Es que lit le voy a llevar 30 años. A mi me pega el hecho de decir que sigues teniendo hijos (…) ¿Fue error o lo planearon? Felicidades pa, si quieres mi opinión, la neta es que nunca lo vi venir, espero que no sea niña”, comentó la joven para luego darse cuenta que se trataba de una broma.