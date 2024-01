¿Bad Bunny envió una indirecta a Kendall Jenner con nueva canción?

A mediados del mes pasado se dio a conocer que Bad Bunny y Kendall Jenner habían puesto punto final a su relación. Dado que ellos siempre fueron reservados con su noviazgo, no fue de extrañar que ninguno saliera a confirmar su ruptura, pero tal parece que los reportes son ciertos. En medio de su nueva soltería, el cantante puertorriqueño ha lanzado un nuevo tema musical, el cual ha sido interpretado por algunos como una posible indirecta a la modelo y ha despertado rumores sobre supuestas razones de la separación.

Cuando faltaban unas cuantas horas para que terminara el 2023, el llamado ‘Conejo Malo’ sorprendió a sus fans con el lanzamiento del video oficial de su canción No Me Quiero Casar, el cual forma parte de su álbum Nadie Sabe lo Que Va A Pasar Mañana, estrenado el pasado mes de octubre.

En sus historias de Instagram, el cantante boricua anunció el estreno de una forma muy particular: por medio de un video de Luis Miguel en su juventud hablando de su soltería. “¿Dijiste novia? No, es que ‘novia’ no está dentro de mi lenguaje, como que nunca lo uso, o matrimonio...”, decía ‘El Sol de México’ en una rueda de prensa en 1999, de la cual fue retomado un fragmento por Bad Bunny para dar a conocer el estreno de su nuevo videoclip.

El video de No Me Quiero Casar inicia con una situación muy recurrente para los solteros, especialmente en época de celebraciones familiares. “Este año hay boda, ¿y la novia? Vas a cumplir 30 años ya muchacho”, comenta un hombre a Bad Bunny en lo que parece ser una fiesta de fin de año. “Soy un bebé todavía...”, responde el cantante, pero las preguntas sobre sus planes de boda se repiten una y otra vez. “Eso es para después, para 2032... Yo estoy chamaquito todavía”, reafirma él.

En medio de los recurrentes cuestionamientos sobre su futuro y el matrimonio, se da una propuesta de matrimonio de un par de invitados que no sale bien, pues la chica responde con una negativa mientras se acerca la llegada del Año Nuevo. Caminando entre los asistentes de la fiesta, Bad Bunny comienza a cantar su canción, en la cual reafirma su decisión de estar soltero.

¿Qué dice exactamente la canción?

Dada la nueva soltería de Bad Bunny a algunos les resultó inevitable encontrar similitudes entre su tema No Me Quiero Casar y su vida personal más allá de la música. “Que venga el Año Nuevo y yo voy a josearlo entero. Un día de estos llega mi amor verdadero, pero quiero hacerme rico primero. 2026 y yo sigo soltero”, dice la letra de la canción.

“Una vez me iba a casar, gracias a Dios que no, guau, diablo, pero casi. Viendo la ciudad de Nueva York montao en taxi me puse a soñar y dije: ‘Mi futuro tengo que cambiarlo hoy porque mañana yo no sé qué va a pasar’. Me siento triste, pero se me va a pasar... Yo no me quiero casar”, agrega.

