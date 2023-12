Otro de los momentos que dejó ver lo mucho que le importaba el cantante a la modelo fue cuando fueron vistos dando un paseo juntos en una camioneta clásica. Kendall había cedido el volante de su preciado Chevy 409 a su novio.

Bad Bunny demostró su cariño por la hermana de Kim Kardashian con el tema Un Preview, incluido en su nuevo álbum, Nadie Sabe lo que Va a Pasar. Los fans de intérprete también consideran que la canción Fina está dedicada a ella. Los sencillos, al igual que Where She Goes, habrían estado inspirados en la modelo, quien se robó el corazón del conejo malo a principos de este año.