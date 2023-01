Bad Bunny explica por qué aventó el teléfono de una fan al mar

Bad Bunny está en el centro de la polémica, luego de que arrojara el teléfono celular de una fan al mar. Todo sucedió en República Dominicana, cuando el cantante fue abordado por algunos seguidores que lo reconocieron, en eso, una chica se acerca hacia él para hace un live o una selfie, cuando el intérprete toma el aparato y lo avienta al mar. En un inicio, la joven creyó que el llamado ‘Conejo malo’ haría la foto de los dos juntos, pero jamás imaginó que su ídolo arrojaría el teléfono al océano. Horas después de que el video se hiciera viral, Bad Bunny usó sus redes sociales para referirse a la situación.

En su cuenta de Twitter, el intéprete de temas como Neverita justificó su acción, pues dijo que le molestó de sobremanera la forma en la que la chica lo abordó con “un teléfono en la cara”. En su cuenta, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, Benito Antonio Martínez Ocasio expresólo siguiente: “La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un ca** teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”.

“Que viva Daddy Yankee... Te falta mucho para ser líder”, “¿Eres el artista #1 del mundo y esperas que la gente no quiera una foto contigo? Pon los pies en la tierra”, “Qué soberbia. El gesto fue prepotente y desconsiderado”, “Tus fans te han puesto donde estás. No sabes el esfuerzo que esa muchacha tal vez hizo para adquirir su teléfono”, fueron solo algunos de los comentarios que los usuarios dejaron debajo de su reacción.

Otros más lo defendían y aseguraban que la joven invadió el espacio personal de Bad Bunny, y que se acercó de manera equivocada, que lo mejor era haberle pedido amablemente una foto y si Benito accedía, posar juntos.

Las reacciones de sus compañeros del gremio

Farruko fue de los primeros en alzar la voz, asegurando que la fama puede ser traicionera y que ha puesto en sus oraciones a Bad Bunny, pues considera que su conducta no fue apropiada. “Ahora que estoy de afuerita veo la fama haciendo de las suyas con los panas míos. Dios los cuide mano en mis oraciones los pondré, unos aborrecios, otros haciendo lo que sea por no dejarla caer... Está #!”$% no nos damos cuenta donde estamos metidos hasta que lo ves desde afuera”, escribió en Instagram stories.