El triste adiós para Jeremiah Green, baterista de Modest Mouse

La dicha y los festejos del nuevo año se vieron opacados en el corazón de los fans e integrantes de Modest Mouse. El 31 de diciembre, a pocas horas de que sonaran las 12 campanadas que daban la bienvenida al 2023, se confirmó el sensible fallecimiento de Jeremiah Green, baterista del grupo a los 45 años. “Con gran pesar en el corazón, las familias Green y Namatame anuncian el fallecimiento de su esposo, padre, hijo y hermano, Jeremiah Green”, escribió Carol Namatame, la madre del músico en su perfil de Facebook.

A principios de año, Carol se había dirigido a los fans de Jeremiah para contar el motivo detrás de su ausencia en algunos de los shows con los que la banda celebraba el 25 aniversario de su disco de The Lonesome Crowded West. Carol revelaba que su hijo padecía cáncer en etapa cuatro y pedía a todos que enviaran vibras curativas.

En medio de las malas noticias brillaba la esperanza. Carol aseguraba que su hijo tenía un buen pronóstico y que el oncólogo encargado de darle seguimiento era fan de Modest Mouse, por lo que lo tenía de su lado para salir avante.

Desafortunadamente, la situación se complicó, tal como lo informó en sus redes sociales el grupo formado en 1993 en Issaquah, Washington. “Hola. Puede que algunos de ustedes ya lo hayan oído, pero pensé que sería bueno escuchar las noticias directamente desde nuestro campamento. Jeremiah fue diagnosticado con cáncer hace poco tiempo, y actualmente está en tratamiento”, anotó el vocalista y también fundador, Isaac Brock, el 28 de diciembre.

“Parece que va sin problemas y marcando una diferencia positiva. Jeremiah, como yo, somos creyentes en el poder de la energía positiva, así que si fueras tan amable de enviar ‘buenas vibras’ (por citar a Jeremiah) en dirección a él y su familia, eso sería genial”, agregó.

Un último adiós de parte de sus amigos y colegas

Aquel mensaje de esperanza pronto quedó atrás a cambio del que nadie quería escuchar. Este sábado, Issac volvía a escribir en nombre del grupo para informar que su amigo había perdido la batalla contra el cáncer.

“No conozco una forma sencilla de escribir esto: Hoy hemos perdido a nuestro querido amigo Jeremiah. Se acostó para descansar y simplemente se desvaneció. Me gustaría decir un montón de palabras bonitas ahora mismo, pero simplemente no es el momento. Estos vendrán más tarde, y de mucha gente. Por favor, aprecia todo el amor que das, recibes, has dado y recibirás. Por encima de todo, Jeremiah se trataba del amor. Los queremos”, explicó.