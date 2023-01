Jeremy Renner, estrella de Marvel, se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente

Sus publicaciones en redes sociales

En las últimas semanas, Jeremy había mostrado en sus redes sociales los efectos de la tormenta invernal en Estados Unidos. “La nevada en el lago Tahoe no es una broma”, escribió el pasado 12 de diciembre al compartir en su cuenta de Twitter una foto de un vehículo completamente cubierto por la nieve.

“Tengo mucho respecto por la madre naturaleza, espero perder la guerra aunque siempre lanzo mi mejor tiro”, expresaba hace unas semanas al compartir algunas imágenes en las que se le veía conduciendo una máquina para retirar la nieve de su casa.

El papel más conocido de Jeremy en los últimos años es sin duda Hawkeye, en el Universo Cinematográfico de Marvel, con el que ha participado en películas como Thor (2011) y The Avengers (2012). Con este personaje también tiene una serie en Disney+ Hawkeye. Pero más allá de la franquicia de superhéroes, el actor fue nominado en dos ocasiones al Oscar por sus papeles en The Hurt Locker (2008) y The Town (2010).