15 hits latinos que nos pusieron a bailar y cantar en 2022

Sebastián Yatra & John Legend

Un pop que se quedó en nuestra mente y listas de reproducción. Y es que el 2022 no habría sido lo mismo sin el ritmo de Tacones Rojos (remix). En un divertido video filmado en Los Ángeles, Sebastián Yatra conversa con su vecino, papel que interpreta John Legend, quien lo invita a su casa para hablar sobre la chica de los tacones rojos.

Shakira y Ozuna

Cuando Shakira y Rauw Alejandro lanzaron Te Felicito a mediados de abril , poco sabíamos de lo que sucedía en su vida personal y cómo el tema iba dirigido al padre de sus hijos y entonces pareja, Gerard Piqué. Tras la tumultosa confirmación de su ruptura luego de casi una década juntos, la revelación de la nueva pareja del ex jugador del Barcelona y los malos ratos que pasó la colombiana por la salud de su padre; en octubre Shakira lanzó Monotonía junto a Ozuna, una canción que nos daba más detalles de la ruptura de la que todo el mundo hablaba. En el video podíamos ver a un hombre con un look idéntico al que usó el español en el video de su ex, Me Enamoré, de 2017, disparando una bazooka directo al corazón de la cantante, quien tuvo que recuperar su corazón del piso.

Manuel Turizo

La Bachata, de Manuel Turizo, tiene una letra muy romántica, pero que cuenta una historia de desamor sobre un chico que recuerda a un gran amor perdido. En el video podemos ver imágenes inéditas de la niñez de Manuel, combinadas con una vibra de los años 90 que incluye una carpeta llena de CDs de música, un discman y los característicos audífonos noventeros.

Feid

El artista colombiano lanzó su sencillo Normal a principios de julio. La canción fue filtrada por el artista en las redes sociales desde la mitad de enero 2022. Este año, Feid se ha convertido en uno de los artistas más buscados por los escuchas y ha dominado el título de “El Rey De Los Previews Que Nunca Salen”.