Manuel Turizo nos contagia con ‘La Bachata’, Moderatto y Anitta reviven ‘Sálvame’ y Kenia OS no cambia por nada

Grupo Diez 4tro - Consejos De La Vida

Después de dos años sirviéndole a su público un sinnúmero de sencillos exitosos, Grupo Diez 4tro lanza su álbum debut, Consejos de La Vida. Compuesto por nueve temas, los cuales son reflexiones sobre lecciones de vida que el grupo ha aprendido a lo largo de su camino. El álbum ofrece los temas previamente lanzados, No Falta Más Tiempo, Vida Prestada y El Fantasma, los cuales contienen letras impactantes que hablan de su vida cotidiana.

The Cribs - In The Room

Un tema creado en 2005 para el álbum The New Fellas, pero que hasta ahora ve la luz. Sin duda se escucha la versión lo-fi del grupo inglés que, además, celebra 15 años de otro de sus discos más emblemáticos: Men’s Needs, Women’s Need, Whatever.