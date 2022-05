Kany García sobre su nuevo trabajo musical: ‘Escribo canciones para la gente’

Ése es el viaje más duro, ¿qué has encontrado en él?

“Sí, es muy duro porque son los nudos que para desatarlos hace falta mucha fuerza. A nivel de pareja, soy bien vocal y lo que no me gusta lo digo de una. Recuerdo los primeros días de estar en casa, que decía que me deja los zapatos tirados, o cualquier otra cosa. Y mi pareja voltea y me dice: ‘¿te has dado cuenta de que siempre te quitas los lentes de contacto y los dejas por ahí? El cepillo de dientes lo dejas tirado y yo te hago eso todas las mañanas y no te digo nada’... Fue ver lo fácil que es señalar, para mí cosas muy sencillas como esa, o más compleja.

En lo musical, me encantó el proceso de sentarme a escribir porque la música está evolucionando un montón. Hay evoluciones a las que te quieres pegar y otras a las que no. También hay un proceso de resistencia musical, de hasta dónde sí y hasta dónde no. No es que tenga que cambiar de género, pero sí hay un proceso evolutivo, de cómo se están gestando las canciones, de la duración que tienen y si es menor el tiempo, saber cómo puedo capturar y decir las cosas de una manera más contundente, más directa”.