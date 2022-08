Rosalía ya tiene video para ‘Despechá’, Anitta canta ‘El que Espera’ con Maluma y Danna Paola lanza ‘XT4S1S’

¡Qué no se acabe el verano! Esta época tan única de crear memorias bajo los rayos del sol y escuchando las mejores melodías. Este viernes lo marca Anitta junto a Maluma y su tema El que Espera. Rosalía nos trae por fin el video de Despechá para bailar la coreografía de principio a fin. Danna Paola muestra su nueva imagen con XT4S1S y Paulo Londra vuelve a hacer mancuerna con Ed Sheeran para estrenar Noche de Novela.

Anitta ft. Maluma - El que Espera

No hay duda, agosto es de Anitta. Esta semana lanza el segundo de tres lanzamientos consecutivos del video musical para su nueva canción, El Que Espera, con Maluma. La nueva canción y vídeo siguen al emocionante anuncio de que la poderosa cantante de pop está dando los últimos toques a la edición deluxe de Versions of Me y está lanzando un nuevo vídeo musical cada semana en anticipación al álbum deluxe.

Rosalía - Despechá

Después de cantarla en vivo al inicio de su Motomami World Tour y hacer que todos se aprendieran esta canción gracias a sus publicaciones en las redes sociales, Rosalía por fin lanza el tema como sencillo y con un divertido video en playas españolas. Y es que, lo que parecían unas vacaciones por Mallorca, en realidad fue el escenario para este divertido video que lo tiene todo para hacerte recordar por siempre el verano del 2022. ¿Ya te sabes la coreografía?

Danna Paola - XT4S1S

Después de celebrar de lo más emocionada el sold out para sus conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Danna Paola estrena su senillo XT4S1S, con un sonido totalmente nuevo, provocador, y que genera euforia. Con esta nueva canción la actriz y cantante muestra una nueva imagen, más madura y disruptiva, con un lado atrevido y sexy, que refleja quién es hoy. El tema habla de ‘una noche loca’ y los efectos de estar en éxtasis, sentirse feliz, imparable, invencible, viviendo emociones con intensidad; siendo ella sin importar el qué dirán, solo disfrutando y viviendo el momento al 100.