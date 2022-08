Danna Paola, Alex Hoyer y Luis de la Rosa, ¡los conductores de los Kids‘ Choice Awards México 2022!

Se acerca una gran fiesta llena de talento y poco a poco vamos enterándonos de los detalles de la noche de los Kids‘ Choice Awards México 2022. La 13a edición de esta entrega de premios a lo favorito de los chicos estará bajo la conducción de tres increíbles talentos: Danna Paola, Alex Hoyer y Luis de la Rosa.

“¡Estoy muy ilusionada de ser una vez más host de los Kids‘ Choice Awards México!”, contó Danna Paola, quien suma este gran evento a su recién anunciada gira XT4S1S.

En 2011, Danna Paola condujo por primera vez en el escenario de los KCA México y 11 años después está de regreso a la premiación más pegajosa de todas. “KCA ha sido parte de mi carrera desde siempre y ahora me emociona mucho la idea de hostear a lado de Alex y Luis, no había manera de decir que no. ¡Es otro reto más y va a estar increíble! Tengo sorpresas preparadas y Nick es casa, sé que lo pasaremos brutal y no se lo pueden perder”, asegura la cantante.

La emoción aumenta para Danna y sus fans porque la veremos conducir esta entrega al lado de su novio, Alex Hoyer. De hecho, la pareja está nominada a Ship del Año y no dudamos que se puedan quedar con el icónico zeppelin de Nickelodeon.

“Los Kids’ Choice Awards es un show único con mucha energía y obviamente mucho slime. Ser host junto a Danna y Luis va a ser increíble, estamos muy emocionados de ser parte de algo tan grande“, comentó Alex sobre su participación en esta noche llena de estrellas.

Por su parte, el actor y host de Nick, Luis de la Rosa, contó cómo se siente de ser parte de esta gran entrega de premios: “Es un honor ser host junto a dos personas tan talentosas en un evento que crecí viendo de niño junto a mi familia de Nickelodeon. ¡No se pueden perder los Kids‘ Choice Awards México 2022 y todas las sorpresas que traemos!”.

Una entrega de premios que no te vas a querer perder

Podrás ser testigo de la 13ª edición de los Kids‘ Choice Awards México 2022. el martes 30 de agosto a las 8:00 pm y en simultáneo por YouTube y Pluto TV. Además, por primera vez los KCA también estarán disponibles a través de Paramount+.

Por primera vez, la premiación favorita de los niños también incluye dos categorías en reconocimiento al talento de Argentina y Chile con las categorías Artista Argentin@ y Celebridad Chilena. La votación a las 22 categorías está abierta en www.kcamexico.com.