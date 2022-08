Carmen Villalobos, enamorada de la cocina, nos cuenta del reto con más sazón de su carrera

¿Vas a probar de todo lo que se cocine o tienes alguna alergia o gusto que digas ‘esto no’?

“¡Sí, me encantaría probar de todo lo que se cocine! Pero tengo alergia a los mariscos, y hay cosas que no puedo probar porque decidí dejar como la carne roja y el pollo hace tres años de mi vida. Entre las delicias que han preparado es bonito ver que hay cosas para los vegetarianos o pescetarianos también. Hay mucha variedad de comida, yo me la he pasado muy bien y comido delicioso”.