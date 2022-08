Aunque recién dio a conocer su divorcio, Carmen Villalobos sale adelante con una actitud admirable

Hace tres semanas, Carmen Villalobos confirmó la noticia que todos venían sospechando desde hace tiempo; su separación con Sebastián Caicedo. Pese al doloroso capítulo que enfrenta, la actriz de 39 años no se deja caer, y trata de estar enfocada en su salud, su familia y por supuesto, en su trabajo en Top Chef VIP. A través de sus redes sociales, la estrella de Café con aroma de mujer, compartió un video en el que se deja ver bailando y cantando con la mejor actitud, al ritmo de Todos me miran de Gloria Trevi.

©Telemundo



Carmen Villalobos

Si has puesto atención a la letra de dicho tema, habla del renacer de una persona tras vivir un traumático episodio, como una relación dañina. En el caso de Carmen, la host de Top Chef VIP viene saliendo de una relación de más de 13 años.“Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies... Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver”, se escucha en los primeros segundos de la canción, mientras Villalobos baila y actúa las letras del tema.

Cuando el sentido de la canción cambia y se escuchan letras llenas de energía y empoderamiento, Carmen deja al descubierto su escultural silueta con un top negro. Mientras se mueve al ritmo de la música, sus colaboradoras no dejan de aplaudir y admirar su energía, además de mostrarse divertidas con las ocurrencias de la actriz mientras trabajan. Junto al video, la artista de 39 años escribió: “Se trabaja y se goza 😜❤️🙈🔥💥🤣 Jueves de música sabrosa para empezar este día de grabación con toda la actitud 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼Posd: No permitas NUNCA que El Niño que llevas dentro de ti muera 🥰”.