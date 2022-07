El día que Carmen Villalobos encontró su nombre artístico

Carmen Villalobos tiene una sólida carrera artística en la que continúa sumando experiencias. Su nombre saltó a la fama cuando protagonizó la saga Sin Senos No Hay Paraíso en 2008, y desde entonces es una de las consentidas de las telenovelas. Pero en los inicios de su carrera al igual que otras grandes figuras del espectáculo, tomó la importante decisión de cambiar su nombre artístico ya que el que había elegido antes era algo complicado de memorizar para el público.

Su nombre completo es Yorley del Carmen Villalobos Barrios, y cuando dio sus primeros pasos en la actuación, eligió Yorley Villalobos pues es como la llaman en casa. Así lo contó cuando visito el show The Suso’s Show: “Todos en mi casa me dicen Yorly. Cuando yo empecé a trabajar era Yorley Villalobos, pero la gente nunca se lo aprendió, me decían: ‘Hola Yerley’, ‘Hola Yurley’”.

Un afortunado encuentro

A pesar de ello, la actriz seguía con su nombre hasta que se topó con el director Mario Rivero, quien la convenció de que era mejor cambiar la forma en la que se presentaba artísticamente: “Entonces, él me dijo: ‘¿No tienes otro nombre?, es que yo siento que a la gente le cuesta un poco’”.

Sonriente continuó: “Yo le dije: ‘Carmen’ y él respondió: ‘¡Eso es! Carmen Villalobos’”. Fue entonces como nació Carmen Villalobos como actriz, el nombre que hoy es reconocido por completo en los foros de las telenovelas.

