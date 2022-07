Sebastián Caicedo reacciona al mensaje de Carmen Villalobos sobre su separación

Las especulaciones siguieron creciendo hasta que hace unos días no sólo faltaban fotos nuevas juntos, sino que sus publicaciones pasadas, en las que aparecían felices y sonrientes como pareja, ya no estaban en el timeline de ninguno de los dos. Una señal aún más clara de que las cosas no iban nada bien y que llevaron a la pareja a confirmar que entre ellos se había terminado la historia de amor de la que nos hicieron partícipes por más de una década.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.