Sebastián Caicedo y sus reflexiones sobre una nueva etapa: ‘Suelta lo que no te trae paz’

“Mi familia sabe que cuando estoy en proyecto casi que me pierden porque los ritmos de grabación son muy pesados. Entonces ya están acostumbrados a verme solamente en la noche cuando llego a dormir, porque es una grabación de lunes a sábado”.

Y continuó: “Sebastián estuvo en Argentina con un grupo maravilloso, ¡conociendo unos lugares tan espectaculares! Que de verdad me dejó mucha envidia. La pasó increíble, fueron como 15 días allá. Fue muy bonito porque tenemos muchos fans allá y la gente preguntaba: ‘¿y dónde está Carmencita? ¿Por qué no la trajiste?’. Pero no, él está en sus cosas y yo estoy dándolo todo en Hasta que la Plata nos Separe. Digamos que cada uno está concentrado en lo suyo, él en su trabajo y yo en el mío”, dijo.