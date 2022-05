El mensaje de Carmen Villalobos para Sebastián Caicedo que alimenta rumores de divorcio

“Mi familia sabe que cuando estoy en proyecto casi que me pierden porque los ritmos de grabación son muy pesados. Entonces ya están acostumbrados a verme solamente en la noche cuando llego a dormir, porque es una grabación de lunes a sábado”, dijo de lo más sincera la actriz de Sin Senos No Hay Paraíso, uno de los motivos por los que no han hecho publicaciones juntas desde hace tiempo.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.