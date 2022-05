Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo no dejan de estar en el ojo del huracán por los rumores que aseguran que la relación entre ambos no va por buen camino. Y a pesar de que la actriz de Hasta que la Plata nos Separe confirmó a HOLA! USA que todo marcha bien y que cada uno está enfocado en diferentes cosas, Carmen volvió a referirse a la supuesta separación, la cual sería la razón por la que ya casi no publican fotos juntos.