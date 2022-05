Sebastián Caicedo revela que no era feliz e hizo un importante cambio en su vida

Aunque Sebastián Caicedo es uno de los actores latinos más reconocidos por sus papeles en series como El Señor de los Cielos y Sin Senos no hay Paraíso, su fama no era sinónimo de felicidad. Había algo en su día a día que no lo llenaba, algo que se sentía fuera de lugar. Declaraciones que sorprendieron a sus seguidores por el radical giro que dio en su vida.

“A veces tomamos caminos que no son buenos y nos alejan de esa espiritualidad. No tengo nada en contra de las personas que les guste la fiesta, el alcohol, pero ese tipo de cosas nos alejan de la parte espiritual”, reveló el esposo de Carmen Villalobos en una entrevista con la modelo Mar Saura. En días recientes vimos que Caicedo se había ido a un retiro a Argentina, y hoy revela las decisiones que tomó.

“Yo tuve este despertar de conciencia a mis 40 años, no estaba feliz con la vida que llevaba, por más que llevara ante los ojos de los demás una vida perfecta, famoso, algunos se creen que, con mucho dinero, no es tanto, casado con una mujer maravillosa, una actriz famosísima... así que, ¿cómo la gente se va a imaginar que este muchacho va a querer un alto en su vida y reencontrarse con su felicidad y el amor propio? En ese proceso es en el que estoy ahorita”, expresó.

Sin embargo, fue en Colombia en donde encontró la guía que necesitaba para tomar nuevas riendas de su vida, un hombre llamado papá Jaime. “¿De qué nos sirve el dinero, la fama, el reconocimiento cuando por dentro estamos vacíos, cuando por dentro estamos solos?... Es un camino que he elegido siempre de la mano de Dios que es mi fe”, explicó.

Un sueño compartido

Sebastián hoy tiene su propia finca, un lugar especial en donde vive al máximo su sueño al mismo tiempo que genera empleos. Además, se encarga de sembrar árboles, lo que lo deja con una satisfacción propia que no había sentido antes. La alegría y tranquilidad se nota en Sebastián, quien está muy contento con este proyecto.