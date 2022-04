Gregorio Pernía y su reencuentro en la tv con Carmen Villalobos: ‘Siempre ha estado en mi corazón’

¿Qué dirías sobre las comparaciones con las otras verisones de ‘Hasta que la plata nos separe’?

Las comparaciones no son buenas, creo. Nos dijeron que si queríamos ver la versión mexicana y la colombiana, pero yo no sé, algunos de mis compañeros sí la vieron, pero yo no quise. Yo quise desarrollar otra cosa diferente pero sin ninguna pretensión, yo creo que lo difícil de ahí, han sido las escenas que tenemos que memorizar de siete hojas. En México usan el apuntador, en Colombia, no. Entonces, aprendernos siete hojas de una escena... es un reto. Pero no solo es eso, hay que darle matices, desagregarlo, pausas interpretativas, hacerle todo ese andamiaje, yo creo que ha sido lo difícil de la novela.