Gregorio y Luna Pernía nos cuentan qué harán con los $200 mil de su triunfo en ‘Así se Baila’

Luna: “Siempre hemos sido muy unidos, muy familiares con mi hermano y mi mamá. Pero sí, es verdad, había cosas que sólo compartía con mi mamá y ahora escogí la confianza y empecé a contarle las cosas a mi papá porque nos la pasábamos todo el tiempo juntos y él también me contaba muchas cosas. Es una confianza mutua. Ahí mejoró bastante”.

Gregorio: “Una vez, un día, yo me tuve que ir para Bogotá de carrera. Estando allá le hablé a mi esposa y le dije: ‘¡Oye, me hace una falta Luna, impresionante!’. Se me aguaba el ojo, ¡yo que no soy llorón, porque a mí no me gusta llorar! (Risas) ¡Soy más sensible que nada! Nos hicimos mucha falta”.

©Cortesía de Telemundo/fotógrafo: Alexander Tamargo



Gregorio Pernía, su hija Luna, su hijo Valentino y su esposa, Érika

¿Buscarán algún otro hobby como padre e hija?

Gregorio: “Hemos llegado al acuerdo que es ir a dormir porque estamos re-cansados. Yo bajé 12 libras, a Luna también le duele todo”.

Luna: “El dolor ya vive con uno (risas)”.

Gregorio: “Queremos tomarnos tiempo, reflexionar todo lo que pasó, mirar a ver cuáles son los pasos a seguir el próximo año y, creo que viene una época que es muy linda para todos, que es la Navidad. A mí me encanta la Navidad y quiero saber a dónde vamos a ir, qué camino vamos a escoger”.

Luna, ¿seguirás los pasos de tu papá en la actuación?

Luna: “Me gustaría. La actuación es algo que me gustaría experimentar bastante, pero por el momento creo que hay que descansar (risas), ya después hay que ver qué oportunidades se presentan. Pero no me voy a cerrar a hacer algún proyecto”.

Gregorio: “Desde niña la tenemos en clases de guitarra, de órgano. Mi hijo Valentino toca batería, ha hecho una película. Lunita también ha hecho sus pininos, creo que es hora de meterla en clases de actuación, que vaya poco a poco y lo que se vaya dando. Ojalá con cosas de su edad”.