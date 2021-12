Gregorio Pernía y su hija Luna triunfan en ‘Así se Baila’ y reciben $200 mil dólares

“Cada día lo dimos todo y a medida que avanzábamos la exigencia de la competencia, nos retaba aún más; a mejorar, lo que llevo a una sincronicidad entre Luna y yo que no solo en la pista de baile, sino en nuestra relación padre e hija. Estoy orgulloso de la familia que Dios me otorgó; siempre solidarios, unidos y entregados, sin el apoyo de Erika y mis hijos no hubiéramos alcanzado este logro”.

El actor, quien es recordado por su personaje de Tití en Sin Senos no hay Paraíso, se sinceró sobre el nivel de complejidad de la competencia. “Fue una competencia muy dura, pero al mismo tiempo amena y alegre. Mi reconocimiento a todos los participantes que dieron lo mejor de sí, siempre con respeto y amistad”.

“Gracias a todo el equipo de ‘Así se Baila’ por estar ahí para nosotros. A ustedes mis amores bellos por el tiempo dedicado a nosotros, sin su ánimo, cariño, y amor nada sería posible. Mi Luna, mi amor…. Mi niña gracias por brindarme tan bella oportunidad. Te amo”.

¿Qué harán con el premio? De acuerdo con Infobae, Pernía dijo hace tiempo que, de ganar el premio, donarían una parte de este a las personas que más lo necesitan.