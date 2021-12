Jacky Bracamontes bailará frente a las cámaras por primera vez en su carrera

©@carlosaydan



Carlos Aydan ‘le rogó’ a Jacky para que aceptara bailar con él en el programa final

Esta será la primera vez en sus más de 20 años de trayectoria en el mundo del entretenimiento que Jacky se anime a bailar frente a las cámaras. En algún momento estuvo a punto de participar en un concurso de este tipo, pero de último momento se arrepintió. “En algún momento me invitaron a un concurso de baile en Televisa y yo acepté. Cuando me fui a dormir a casa, no pude dormir. Y dije, ‘si no puedo dormir ahorita, esto una señal de que no debo estar ahí’. Al otro día les hablé a los productores y cancelé”.