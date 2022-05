Carmen Villalobos nos explica por qué ya casi no hay fotos con Sebastián Caicedo

Las últimas semanas, la relación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo ha desatado varios rumores que señalarían que entre los esposos hay un distanciamiento. Y es que, las fotos juntos en redes sociales ya no son tan frecuentes como antes, los momentos compartidos parecen lejanos y los likes y palabras de amor cobran notoriedad por su ausencia.

En entrevista con HOLA! USA, Carmen Villalobos explicó cómo va la relación con su esposo, quien ha estado inmerso en un autodescubrimiento en el que asegura haber encontrado la verdadera felicidad. La actriz de Hasta que la Plata nos Separe, también nos respondió cómo van los planes de formar familia y la razón por la que ya casi no vemos fotos de ella y Sebastián.

Carmen y su esposo vivieron su primer año de casados en plena pandemia: “Ha sido súper complicado. Para nadie es un secreto que durante la pandemia a todos nos cambió la vida. Era de cada uno estar en sus mundos a estar 24/7 todo el tiempo”, dijo con la sonrisa que tanto la caracteriza y muy tranquila con el tema.

“Saliendo de la pandemia, llegó Café con Aroma de Mujer, él se dedicó a la finca. Él está dedicado como a otras cosas, y yo súper ocupada en este momento con Hasta que la Plata nos Separe”, agregó sobre los recientes proyectos con los que la hemos visto en la pantalla chica. “Digamos que cada uno está concentrado en lo suyo, él en su trabajo y yo en el mío”, dijo.

Desde que formó parte de la saga de Sin Senos No Hay Paraíso, Carmen solía mostrar al público que después de llegar a casa, intentaba comer algo, relajarse y se ponía a estudiar para las escenas del día siguiente, una rutina que no ha cambiado mucho a la hora de demostrar su profesionalismo. “Mi familia sabe que cuando estoy en proyecto casi que me pierden porque los ritmos de grabación son muy pesados. Entonces ya están acostumbrados a verme solamente en la noche cuando llego a dormir, porque es una grabación de lunes a sábado”.

Los planes de tener familia

Después de un noviazgo de 11 años, la pareja por fin se dio el “sí, acepto” en octubre de 2019. La boda, celebrada en Cartagena, Colombia, nos permitió ver a Carmen con un hermoso vestido blanco de Jorge Duque. Y como sucede a la mayoría de los recién casados, está la constante pregunta sobre cuándo tendrán bebés. “¡Esos planes solamente los decide Dios!”, nos asegura Carmen sin dejar de sonreír cálidamente.