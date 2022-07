En medio de rumores de divorcio, Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos están en Colombia, ¿juntos?

Luego de estar bajo intensas jornadas de trabajo, Carmen Villalobos regresó a su país natal justo en la víspera de su cumpleaños número 39. Esta vuelta a su tierra también podría ser la oportunidad perfecta para reencontrarse con su aún esposo, Sebastián Caicedo. Sin embargo, de acuerdo con los últimos posts de ambos en sus redes sociales, estos se encontrarían en ciudades diferentes. La estrella de Café con Aroma de Mujer está en Bogotá mientras que su marido está en Medellín, separados por una distancia de 257 millas, aproximadamente.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo cumplirán tres años de casados en octubre de este año

A través de sus redes sociales, Villalobos compartió unas stories en las contó a sus seguidores que estaba en la capital colombiana y con emoción, reveló que su cumpleaños estaba a menos de dos semanas. “Feliz inicio de mes, el mes más sabroso, el mes más chévere ¡el de mi cumpleaños! Quedan 13 días, estamos en conteo regresivo. Los saludo desde Bogotá, ya tapadita, porque hace frío, aunque está bastante soleado”.

La actriz no había tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo en Colombia, debido a sus proyectos, como la promoción de su reciente telenovela Hasta que la plata nos separe, además de la conducción de los Premios Tu Música Urbano, en San Juan, Puerto Rico. Ahora, la estrella de telenovelas está de regreso, pero hasta el cierre de esta edición, no se sabe si se reunirá con Sebastián Caicedo, con quien desde hace tiempo no comparte fotos ni videos en sus redes.

Esta es la fotografía más reciente en el Instagram de la actriz en la que aparece con Caicedo; fue publicada en abril

La última vez que Carmen, de 38 años, publicó una fotografía con Sebastián fue en abril pasado. Sobre la ausencia de sus posts juntos, la actriz se refirió a ello en una entrevista con Mezcal TV, en donde señaló que había sido una decisión mutua. “Fue una decisión que tomamos desde principio de año como separar las carreras, separar los seres humanos”, explicó. “Él sigue teniendo su vida, yo sigo teniendo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando como rollos”.