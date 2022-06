Carmen Villalobos envía un mensaje directo: ‘Elijo rodearme de personas que suman, que no fingen y te respetan’

Carmen Villalobos sigue de lo más emocionada por su participación como host en la reciente edición de Premios Tu Música Urbano. La actriz colombiana viajó hasta República Dominicana para esta gran fiesta de la música en la que varias celebridades se dieron cita. Carmen, por supuesto, contó con un gran equipo de trabajo compuesto, en su mayoría por mujeres, que le dejó una gran lección, un aprendizaje que compartió con sus seguidores en las redes sociales.

“Elijo rodearme de personas que suman, de personas transparentes, de almas con el corazón lleno de nobleza”, compartió la protagonista de Sin Senos No Hay Paraíso en sus historias de Instagram. “Personas que no fingen, de personas que te respetan, que no mienten al decir y reconocer quién eres”, agrega la publicación que tomó del perfil de su estilista de moda, Claudia Zuleta.

El mensaje siguió: “(De personas) que te abrazan con sinceridad, bondad y que te llenan de amor, risas, bailes y hasta te hacen cantar”. Carmen parece estar de acuerdo con estas palabras que seguro le arrancaron una sonrisa, en especial después de haber compartido su propio sentir luego de haber trabajado con un grupo de mujeres extraordinarias el fin de semana pasado, en el que logró un exitoso show con cinco looks durante la noche.

Carmen Villalobos, feliz por estar rodeada de mujeres excepcionales

Cuando se trata de trabajar en equipo, Carmen Villalobos lo tiene claro: no quiere personas que resten. Así logra los resultados que tiene en mente desde que un proyecto llega a ella. Y feliz de lograr los resultados esperados, la colombiana compartió: “Amo trabajar en compañía femenina 💃🏻Hacer equipo con mujeres 😍😍😍Aunque a veces hay mujeres que no entienden eso y es difícil...”.

Siempre optimista y con la sonrisa que la caracteriza, agregó: “Pero yo sí creo que se puede y por eso amo estar rodeada de mujeres únicas, especiales, que aman su trabajo y lo hacen con pasión; mujeres que me inspiran y me empoderan, pero sobre todo amo trabajar con mujeres que creen al igual que yo, que todas podemos brillar sin opacar a la que está a nuestro lado... POR QUE TODAS MERECEMOS BRILLAR💫 ✨🌟”.

Junto a sus dulces palabras, la actriz publicó uno de los momentos más especiales de la noche, mostrando la unión del equipo al que se refiere, entre ellas la estilista, su grupo de PR, la maquillista, Alejandra Barraza; la fotógrafa, Cheery Viruet; y la productora, Adriana HR.

