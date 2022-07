El contundente mensaje de Carmen Villalobos: ‘Soy una guerrera, una mujer fuerte’

Pese a que los últimos meses no han sido nada sencillos para Carmen Villalobos, la actriz no se deja caer y a través de sus redes sociales envió un mensaje en el que demuestra que para ella no hay obstáculo que apague su sonrisa. El matrimonio de la estrella de telenovelas lleva ya un tiempo bajo el escrutinio debido a que hay rumores de una supuesta crisis con Sebastián Caicedo. Hasta el momento, ninguno de los actores se ha pronunciado al respecto de forma directa, sin embargo, sus recientes posts en redes sociales indicarían que su relación no está atravesando por un buen momento.

©@cvillalobos



Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos se casaron en 2019

A unos días de su cumpleaños 39, la actriz de Hasta que la plata nos separe publicó unas stories en las que se mostró de buen ánimo, llena de energía y con un mensaje contundente: “Soy una una guerrera, una mujer fuerte una mujer echada pa’ lante que toda la vida ha trabajado, una trabajadora incansable. Gracias a Dios, me está llegando muchísimo trabajo durante todo este tiempo”.

©GettyImages



Carmen Villalobos celebrará su cumpleaños 39 en unos días

Villalobos, quien actualmente está en Bogotá, Colombia, agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han brindado, sobre todo en los últimos meses. “Que lindo saber que están aquí en las buenas, las malas y las regulares”. Además de esas palabras a sus fans, la artista compartió que está “muy juiciosa” con el ejercicio, pues quiere recibir sus 39 años de la mejor manera.