Chiquis Rivera ya es soltera; queda legalmente divorciada de Lorenzo Méndez

Después de más de un año, Chiquis Rivera logró quedar legalmente divorciada de Lorenzo Méndez. De acuerdo con información de Los Angeles Times la hija mayor de Jenni Rivera recuperó su estatus de soltera desde el pasado 13 de junio. Dicho diario tuvo acceso a los documentos y citó la resulución del juez, quien disolvió la unión matrimonial de la intérprete con el músico. Recordemos que fue en octubre de 2020 cuando la intérprete realizó la petición en la Corte de Los Ángeles. Cabe destacar que el trámite de divorcio demoró el doble del tiempo que estuvieron casados.

©@lorenzomendez7



Chiquis y Lorenzo Méndez se casaron en junio de 2019. En septiembre de 2020 revelaron su separación definitiva

Según los reportes de sitio web, Chiquis, cuyo nombre real es el de Janney Marín, logró su divorcio gracias a la pericia de su abogada, Nina H. Gohari, quien logró el procedimiento a través de la figura por default (es español, defecto), lo cual quiere decir que una de las partes recibe una sentencia de divorcio basada en el hecho de que la otra parte no presentó una respuesta.

Esto significa que el divorcio llevó más del tiempo acostumbrado debido a que una de las partes, en este caso, Lorenzo Méndez, tardó en responder la solicitud de divorcio. Anteriormente, la intérprete de Abeja reina ya había revelado que no podía regresar a la soltería de forma legal por esa razón. “Yo estoy esperando que firmen, yo estoy esperando, casi rogando que por favor firmen y no me han contestado, ya van como cuatro meses”, dijo Chiquis a los medios de comunicación en noviembre de 2021.

©@chiquis



Chiquis Rivera, lista para seguir con su vida tras quedar oficialmente soltera

Como no tuvieron hijos y antes de casarse firmaron un acuerdo de separación de bienes, los documentos de la corte indican que no se determinó ningún tipo de manutención. Así que cada uno se queda con sus bienes como están. En esa misma conversación con los medios, hace más de siete meses, la propia Chiquis desmintió la versión de que ella estuviera pidiendo a su ex algún tipo de compensación económica. “¿Cómo, qué yo le estoy solicitando a él? No para nada, no tengo nada que pedirle a nadie. Gracias a Dios yo trabajo por lo mío. Nada que pedirle”, respondió.

Su breve matrimonio

La cantante y el exvocalista de La Original Banda El Limón se casaron el 29 de junio de 2019 en medio de una gran boda. Meses después, cuando no cumplían ni el primer año de casados, la pareja reveló que estaban atravesando por una fuerte crisis. Poco después, se dio a conocer que Méndez había ingresado a un centro de rehabilitación. Al dejar dicho lugar, surgieron imágenes en las que aparecían juntos otra vez, pero en septiembre de 2020, decidieron poner fin a su relación de forma definitiva. En octubre de ese año, Chiquis empezó los trámites de divorcio, haciendo la solicitud ante la Corte.