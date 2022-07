Carmen Villalobos confirma su ruptura con Sebastián Caicedo tras 13 años juntos

Tras más de 10 años de noviazgo y dos de casados, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo han decidido poner fin a su matrimonio y tomar caminos separados. La confirmación de su ruptura se da tras meses de rumores sobre su relación. A través de sus redes sociales, la estrella de Café con aroma de mujer dio a conocer que ella y Caicedo ya llevan un tiempo separados, además de dejar claro que esta sería la única vez que se pronunciaría al respecto. “Hoy estoy aquí frente a todos ustedes, que me han acompañado por tantos años y que lo siguen haciendo, para confirmales que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos, después de más de 13 años de relación”.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron en 2019, luego de 11 años de noviazgo

Villalobos aseguró que fue un tema que ella y su ahora exesposo hablaron mucho sobre la idea de separarse, pero que al final no llegaron a un acuerdo. “(Después de) hablarlo, entenderlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto”.

“Como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben lo más importante para mí siempre, siempre será su felicidad. Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que haré”. Para finalizar, Carmen agradeció el apoyo de sus fans, además de pedir el respeto y la comprensión de los medios ante el nuevo capítulo que está por escribir en su vida.

La noticia de la separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se da, también, a solo unos días del cumpleaños número 39 de la estrella de Café con aroma de mujer. En días pasados, la propia actriz había contado en sus redes sociales lo emocionada que estaba por esta nueva ‘vuelta al sol’. Incluso sus seguidores especulaban sobre el posible reencuentro de los actores, pues ella viajó a Colombia a inicios de este mes. Sin embargo, la esperada reunión no se dio; y ahora Villalobos ha confirmado su separación.