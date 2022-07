Pese a sus creencias, Jorge Ramos visita El Vaticano en compañía de ‘Chiqui’ Delgado y su hija

Decenas de famosos se han tomado un respiro de sus ajetreadas agendas y se han dispuesto a disfrutar del verano. Tal es el caso de Chiquinquirá Delgado, quien recorre Europa acompañada de su hija menor, Carlota Valentina, fruto de su matrimonio con Daniel Sarcos. Madre e hija no viajan solas, sino bien acompañadas por Jorge Ramos, quien apareció en uno de los recientes posts de ‘Chiqui’, el cual fue realizado desde El Vaticano.

En esta reciente publicación, llama la atención la cercanía de Ramos con Carlota, pues se dejan ver como padre e hija. Recordemos que el periodista conoció a la niña desde que era una bebé, así que de cierta forma la ha visto crecer y le tiene un gran cariño. Con la Basílica de San Pedro de fondo, Delgado captó una linda fotografía de Carlota y Jorge juntos contemplando el templo y la espectacular plaza. “Bendita tu luz”, escribió ‘Chiqui’ junto al carrusel de imágenes, en el que también aparecen un par de fotos de ella posando en el mismo lugar y una más de su hija.

Jorge Ramos y sus creencias

La visita del periodista a la Ciudad del Vaticano es un poco inusual, pues en reiteradas ocasiones ha revelado que no cree en Dios. En 2015, en una entrevista con Ismael Cala, de CNN, dijo lo siguiente: “No soy una persona religiosa. Yo creo que nos morimos y ya y creo que no hay destinos y que nadie decide tu vida por ti”. Si bien no se reconoce como ateo, contó a Cala que sí se identifica como agnóstico. “No creo en Dios; no puedo pretender que hay algo más (después de la muerte)”, agregó.