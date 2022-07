Marc Anthony y su futura esposa regresan a Miami, luego de pasar más de un mes en Europa

Luego de más de un mes de shows en Europa, Marc Anthony ya está en casa. El intérprete se embarcó en su gira Pa’lla Voy por el ‘Viejo Continente’, con la que recorrió casi una veintena de ciudades. Esta gira tuvo un toque especial, ya que el intérprete de temas como Vivir mi vidaviajó bien acompañado por Nadia Ferreira. A las pocas semanas de anunciar su compromiso, Marc y Nadia se fueron a Europa, donde el cantante tuvo llenos totales en ciudades como Londres, París, Milán, Zürich, Madrid, entre otras más.

Nadia Ferreira y Marc Anthony en Londres, la primera ciudad de la gira

A su regreso, el cantante de 53 años se encontró con una agradable sorpresa en casa, la cual fue preparada por su empresa Magnus Media. En la sala había globos en forma de letras con la leyenda: “You did it (Lo lograste)”. Además, se colocaron arreglos de rosas blancas y globos metálicos en forma de corazón. Debajo de esta imagen, su prometida le dedicó unas dulces palabras, pues ella fue testigo del duro trabajo que él hizo a lo largo de su tour. “Lo hiciste mi amor! Welcome home (Bienvenido a casa)”.

Esta fue la sorpresa con la que Marc Antohny se encontró al llegar a su casa

A través de sus redes sociales, Nadia —quien se convertirá en la cuarta esposa del cantante— dio un vistazo a sus seguidores de su regreso a Miami y de cómo se estaba recuperando luego de tantos días de viaje. Por las fotografías que compartió, parece que la modelo de origen paraguayo ya está instalada en la casa de su novio, pues las ventanas de la sala y de su habitación son las mismas.