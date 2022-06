Nadia Ferreira hace importante anuncio a manera de denuncia: ‘No tengo nada que ver con estas personas’

En medio de su viaje de ensueño por Europa, Nadia Ferreira se ha visto obligada a tomar cartas en un asunto que estaría afectado su imagen. La futura esposa de Marc Anthony usó sus redes sociales para alzar la voz y defenderse de aquellos que buscan lucrar con su nombre. Recordemos que, además de haber representado a su país en Miss Universo, también ha trabajado en fundaciones y ha realizado trabajos filantrópicos. Sin embargo, hay quienes se han aprovechado de esa faceta y de su creciente fama para hacer un mal uso de su nombre.

©Custom



Nadia Ferreira denunció que hay unas personas usando su nombre para sacar provecho

A través de Instagram stories, la modelo paraguaya compartió el siguiente mensaje, dejando claro que ella no tenía nada que ver con estas situaciones. “Alerta. Me ha llamado la atención últimamente que han llegado ciertas personas y organizaciones a Paraguay en busca de oportunidades con personas y compañías vinculadas conmigo, es por eso que quiero aclarar que yo no tengo nada que ver con estas personas ni organizaciones y que estoy totalmente desligada de todo esto”.

“Esto es una alerta a todas esas personas y organizaciones que han trabajado conmigo”, agregó. “Como es de conocimiento público, cuando yo me envuelvo oficialmente en un proyecto tanto yo como mis representantes oficiales estamos en directo contacto. Estas personas solo están tratando de buscar oportunidades utilizando mi nombre”, añadió la modelo de 23 años.