Así confirma Rafael Nadal su paternidad: ‘ No tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional’

Tras el anuncio de la noticia publicada en exclusiva por ¡HOLA! España, Rafael Nadal confirma que en efecto, tanto él como su pareja, Mery Perelló, se convertirán en padres. Esto sucedea una semana de la exclusiva compartida por nuestra publicación hermana acompañada de unas imágenes de la pareja a bordo de una embarcación, en la que se aprecia el incipiente embarazo de cinco meses. El número 4 del mundo en el tenis dio una declaraciones que fueron replicadas textualemente también en un post de sus redes sociales.

“No acostumbro a hablar de mi vida personal porque ya estoy suficientemente expuesto. Por tranquilidad y la forma que entendemos la vida junto a la gente que convivo, nos gusta tener un perfil más bajo y acorde con nuestra privacidad”, comienza el texto en el que aparece con una foto sacada de la rueda prensa que brindó el deportista en Palma de Mallorca.

Tras enfazitar que a lo largo de su carrera ha preferido llevar un perfil discreto con su vida personal, continuó: “Dicho esto y si todo va bien, voy a ser padre. No sé como esto me va a cambiar la vida, pero no tengo previsto que suponga un cambio en mi carrera profesional”.

Y cerró con un agradecimiento a todos por los buenos deseos y el espacio que siempre le han otorgado al respetar su círculo familiar. “Gracias a todos por el cariño y el respeto que siempre habéis tenido”.

Los rumores sobre el embarazo de la esposa del tenista corrían ya desde que su participación en Roland Garros en mayo pasado.