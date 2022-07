Nodal cumple su palabra y le obsequia una camioneta a su profesor de primaria

Christian Nodal es un hombre de palabra... y eso quedó más que demostrado al cumplir la promesa que le hizo a uno de sus queridos profesores de la infancia. En las redes sociales se ha viralizado la historia del maestro Francisco Javier Gutiérrez Sierra quien recibió como regalo de parte del intérprete una camioneta de lujo. En sus redes sociales el maestro Gutiérrez Sierra dio a conocer la agradable sorpresa, la cual está acompañada de una curiosa anécdota de cuando el cantante de temas como Botella tras botella era un niño travieso.

¡De gran corazón!

En una entrevista para un cronista local llamado El Kuate de Caborca, Gutiérrez Sierra contó que le dio clases a Nodal entre 2010 y 2011, en Caborca, Sonora cuando estaba en sexto de primaria. Un día, él le llamó la atención al niño, y en represalía, Nodal ¡le rayó su carro!. “Cuando estaba en sexto grado, me acuerdo que yo lo regañé por algo una trabajo o una tarea. Me imagino que se enojó, se molestó o algo y por travesura, me rayó un carro, no era mío era de mi padre. Era un carro viejito, pero no fue el rayón (lo que me molestó), sino lo que hizo”.

¿Reconoces a Nodal? Está en la parte inferior derecha de la fotografía

El profesor descubrió que el autor de la ‘fechoría’ había sido Christian junto con otro de sus compañeros, por lo que fue a hablar con los padres de ambos y les contó lo que habían hecho. Pese a esta acción, el profesor de Nodal reconoció el talento musical que había en él y lo apoyó para que cantara ante toda la escuela en el festival del Día de las Madres.

El profesor de Nodal compartió en sus redes la emoción por el gran regalo

A los pocos días de la actuación en el festival, la abuelita de Nodal, la señora Silvia le llamó al maestro y le contó de la promesa que su nieto había hecho. “Resulta que cuando él sea famoso, que le va a comprar un carro”, recordó Gutiérrez Sierra las palabras de doña Silvia. El maestro se rió y hasta cierto punto le pareció un gesto tierno, pero jamás imaginó que se hiciera realidad.